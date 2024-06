$!EN VIVO: Así se vivió la histórica sentencia contra Juan Orlando Hernández

Van a querer desviar la atención con caballos de Troya o minimizar esta Sentencia. No olvidaremos que JOH y el @PNH_oficial abusaron de su poder para convertir a Honduras en un Narco estado, no les bastó y también saquearon a nuestro pueblo 🇭🇳 Prohibido olvidar!

Juez: ¿Es esto diferente de lo que está en su carta?

JOH: Hay algunos temas que no están ahí.

Juez: ¿Por qué los retuviste?

JOH: Quiero que sepas...Giovani Fuentes Ramírez dijo que no me conocía. No lo conozco. En su teléfono, no usamos WAZE.