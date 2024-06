“Sentencia de JOH es una cadena perpetua informalmente”: Mike Vigil, exjefe de la DEA

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que el juez Kevin Castel le dictara una sentencia de 45 años de prisión al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), por tres delitos relacionados al narcotráfico, el exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), se pronunció al respecto.

En entrevista con LA PRENSA Premium, Vigil mencionó que la decisión del juez posiblemente tenga que ver con el estado de salud de Hernández y por su edad, por lo que no tendría sentido declararle una cadena perpetua. A continuación la entrevista.

¿Qué opinión le merece la sentencia de 45 años al expresidente Hernández?

Pues, esperaba que el juez iba a decir que lo sentenciaba a cadena perpetua, pero yo pienso que lo que pasó es que el juez Kevin Castel, como cualquier juez, que siempre piden informes del individuo al que le va a dictar una sentencia, salud, todo eso. Yo creo que por la edad de Juan Orlando, que tiene 55 años, no goza de buena salud y creyó que dictándole a 45 años de edad iba a ser una cadena perpetua de todas maneras porque no va a salir de la cárcel.

¿Esta sentencia es una victoria para la defensa?No, no es una victoria para la defensa ni para Juan Orlando. Y como te digo, la sentencia de él -Juan Orlando Hérnandez, informalmente es una cadena perpetua. El juez Castel logró lo mismo que decir una cadena perpetua.

Pero es probable que esa condena se reduzca, ¿cierto?

Sí, pero muy poquito, no mucho, quizás unos cinco o diez años.

Mike, ¿será que las cartas que mandó la familia habrán incidido de pronto en la decisión del juez?

No, no, para nada. El juez se enfocó en la evidencia, se enfocó en otras cosas porque te imaginas que una persona que cometió actividades ilícitas, no porque la familia mande una carta van a dar una pena mínima, eso no influye para nada.A parte de eso, la ex primera dama no es muy inteligente porque en la carta que le envió al juez Castel dice que ella sabía todo lo que hacía el esposo de ella, Juan Orlando, y que “yo nunca vi ninguna actividad ilícita”, pero ella se tira por la cabeza porque si llegan a acusarla, esa carta la van a utilizar como evidencia diciendo “ah pues usted sabía perfectamente bien de las actividades criminales de su esposo, aquí mismo lo pone en una declaración en esta carta”.

¿Y por qué si se supone que Juan Orlando era la cabeza de la conspiración le dieron casi la pena mínima, a diferencia de su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández? Se hablaba de que fue porque él fue extraditado y no capturado como su hermano.

No, no, para nada. Nadie sabe, nadie más que el juez Kevin Castel. Pero en mi opinión, como te digo, fue por el informe recibió sobre todos los datos, las recomendaciones, las declaraciones, por ejemplo, de los fiscales, de los defensores de que está enfermo y tiene 55 años de edad, entonces dijo “le voy a indicar unos 45 años”.

Bien, pero Mike, ¿siempre se mantiene que él iría a una cárcel de máxima seguridad? Como estaba pidiendo quedarse en el Brooklyn previo a la apelación.

Posiblemente, porque la cárcel de Brooklyn nada más es para personas que están pendientes de su juicio y son las que ya tuvieron el juicio y están pendientes de una sentencia como en el caso de Juan Orlando. No es una prisión donde van a poner a personas con 10, 15, 20, 30 años. Entonces, los defensores pueden solicitar que se quede ahí hasta que hagala apelación, pero normalmente el Buró de Prisiones ya dictada la sentencia el juez se lo llevan a una prisión y ahí pueden hacer su apelación, pero su apelación te lo garantizo que no va a llegar a nada.

El juez mencionó que JOH tiene 50 apuntos entre todos sus delitos ¿es considerado alto este puntaje?

Sí, es algo alto, entonces toman en cuenta muchas cosas para llegar a eso y que vaya a una máxima seguridad.

¿Qué consecuencias puede tener estar en una cárcel de máxima seguridad?

Cuando una persona está encarcelada en una celda así pequeña, tiene mucho impacto en la psicología de un individuo y eso entre tiempo comienza a afectar lo físico, la salud física. Y eso es lo que va a suceder con Juan Orlando. Es muy difícil, pero él por su propia mano llegó ahí.