“Juan Orlando podría regresar a Honduras en seis años”

Duarte, quien es un reconocido penalista en Honduras, en las vísperas de la lectura de sentencia había dicho que esperaba que al expresidente le dieran una condena mayor a la cadena perpetua.

“Evidentemente este es un mensaje para los que creíamos que le darían más de una cadena perpetua. La defensa le podría recomendar a Juan Orlando que declare en contra de personas que participaron en algún tipo de acción y que llevaron esos dineros de una u otra forma a Estados Unidos”, argumentó el jurista.

Aseguró que el juez Kevin Castel le permitió a JOH quedarse en el centro de detención en Brooklyn. “Es la primera vez que veo que le conceden a alguien quedarse en un centro de detención. En Estados Unidos hay cinco niveles y será enviado a una de máxima seguridad”, aclaró.

Previamente Duarte había revelado que en Estados Unidos “existen cinco niveles de seguridad en prisiones; la súper máxima seguridad, que es la cárcel donde está Joaquín, “El Chapo” Guzmán, pero esa cárcel no creo que él vaya, porque esa cárcel es para personas consideradas como terroristas, personas que han puesto bombas, que han hecho atentados, a terroristas del Medio Oriente, etc. Y en el caso del Chapo Guzmán, que era considerado una persona de alta peligrosidad por sus antecedentes de fuga. Eso le da un puntaje mayor, por lo tanto, él no puede estar en una cárcel de máxima seguridad sino en una cárcel de supermáxima seguridad”.