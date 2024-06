Durante la lectura de sentencia de este miércoles 26 de junio, Juan Orlando se refirió a sus bienes y aseguró que no tenía ni 3 millones de dólares.

Pero la respuesta de Castel fue contundente, diciéndole a Juan Orlando que no tenía permitido dar un extenso discurso para justificarse.

“Estados Unidos busca vida y treinta. No eres bienvenido a dar un discurso”, mencionó Castel. “No le corresponde a usted expresar su opinión sobre el proceso. No hay ninguna moción ante mí para un nuevo juicio. Si quieres expresar remordimiento, está bien. Pero no se trata de hablar de culpabilidad o inocencia”, agregó el juez.