Dos nuevos casos de coronavirus, suman 26 en Honduras

Tegucigalpa.

Honduras reportó anoche dos nuevos casos de COVID-19 en el país, por lo que el número de contagios se elevó de 24 a 26 a nivel nacional.

Se trata de dos pacientes mujeres de 28 y 60 años procedentes del municipio de Villanueva, Cortés.

Francis Contreras, portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), informó que ambos casos se encuentran en autoaislamiento domiciliario, con un estado de salud estable y constante monitoreo.

Dijo que las Secretarías de Salud y Seguridad mantienen cercos epidemiológicos en las zonas que tienen casos confirmados de coronavirus a fin de aplicar las medidas de contención para evitar la propagación del virus.

OPERATIVOS La Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina) implementó ayer la operación Candado con el fin de endurecer las medidas de prevención y circulación. El Gobierno declaró el viernes el toque de queda absoluto en los 18 departamentos del país que prohíbe terminantemente la salida de la población de sus casa y la circulación de vehículos y personas en las ciudades. Actualmente se vigilan los puntos ciegos con Guatemala a través de la Fuerza de Tarea Maya Chortí, en El Salvador, por medio de la Fuerza Lenca Sumpul y con Nicaragua con ayuda de la operación Morazán Sandino.

Exhortó a la población a cumplir con las instrucciones emanadas por el Gobierno en el sentido de no salir de casa y tomar todas las medidas de prevención, como el lavado de manos con agua y jabón, uso de gel a base de alcohol, no saludar de beso y manos, no compartir alimentos o bebidas ni artículos de uso personal.

Con estos nuevos datos, Tegucigalpa sigue siendo el foco del contagio con 14 casos positivos, seguido de Cortés con nueve, Choluteca dos, y Atlántida uno.

Medidas financieras.

En otra cadena de radio y televisión, el Gobierno y el sistema financiero anunciaron anoche una serie de medidas para refinanciar y readecuar las deudas de personas y empresas que resulten directamente afectadas por este nuevo coronavirus.

“Con el objetivo de mitigar el impacto en la actividad económica, en los ciudadanos, comerciantes, micro y pequeña empresa, empresas en general y sectores afectados por la pandemia mundial y con el fin que las condiciones para nuestro país que nos permita transitar en una ruta más rápida para la reactivación de la economía nacional hemos tomado en conjunto con la banca privada y las cooperativas una serie de medidas”, anunció el presidente, Juan Orlando Hernández.

La primera medida consiste en el refinanciamiento y readecuación de deuda para que toda persona y empresa afectada por los efectos del COVID-19 que les impide pagar sus créditos puedab acercarse a sus bancos, microfinancieras y cooperativas a reestructurar sus deudas.

Esto incluye que sus últimas tres cuotas de capital e intereses pasen al final del crédito y sin afectar su récord crediticio y sin costo alguno de comisiones e intereses. Esta medida se aplicará desde el 29 de febrero hasta el 30 de julio de 2020 y el refinanciamiento será acorde a la capacidad de pago del deudor.

Dijo que aquellos que a esta fecha ya se han beneficiado de una readecuación o refinanciamiento de sus deudas podrán acogerse a este beneficio.

En cadena nacional de radio y televisión, Hernández explicó que al concluir el toque de queda absoluto, independientemente de la fecha, todos los usuarios financieros con pagos pendientes de sus préstamos o créditos no tendrán recargo o multa al ponerse al día con sus obligaciones.

En ese sentido, agradeció la solidaridad del sistema bancario y las cooperativas, así como la mediación del directorio del Banco Central de Honduras (BCH), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y también del ente regulador del sistema cooperativo hondureño por alcanzar este acuerdo que beneficiará a miles de hondureños.

El jefe del Gobierno compareció junto a los miembros del Gabinete Económico y representantes del sector cooperativo y el sistema bancario nacional.

Masiva distribución.

Ayer se informó que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) con el apoyo de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) y las Fuerzas Armadas de Honduras comenzarán la próxima semana la entrega masiva de alrededor de 88,000 millones de libras de alimentos para unas 2.3 millones de hondureños de las regiones más afectadas por el COVID-19. Esta es parte del segundo paquete de medidas económicas anunciadas por el Poder Ejecutivo la noche del viernes, que, entre otras cosas, busca garantizar comida en la mesa de cada familia hondureña, así como el oportuno abastecimiento de alimentos a la población y el aumento de la capacidad de los productores agrícolas en este momento de emergencia nacional.

Cada ración consistirá de unas 130 libras de 14 productos de primera necesidad con alto contenido calórico, entre estos, arroz, frijol, avena, café, harina de maíz y trigo, pastas y algunos productos enlatados que podrán sustentar a una familia por espacio de cuatro semanas continuas, explicó ayer a LA PRENSA el gerente de Banasupro, Luis Colindres.

“Ese es básicamente el contenido kilocalórico de cada ración de alimentos que hemos muestreado en proyectos que hemos ejecutado como Gobierno para alimentar a hondureños en algunas zonas deprimidas, como el Corredor Seco, por ejemplo”, explicó.

Colindres amplió que la distribución de esta monumental cantidad de alimentos requerirá una enorme logística que involucrará a equipo y elementos de las Fuerzas Armadas, instituciones del Gobierno y la sociedad civil, para lo cual se priorizará en una primera etapa a las comunidades más afectadas por la pandemia.

Con esto se busca garantizar que las personas no salgan de sus viviendas a abastecerse de alimentos, agua y otros productos y que puedan recibir el alimento en sus respectivas comunidades evitando el masivo contacto social y la consiguiente propagación de la enfermedad.

“El alimento es para las familias más afectadas y su distribución se hará a través de un equipo de trabajo conformado por Sinager, Fuerzas Armadas, sociedad civil y la veeduría del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), los que a partir del próximo miércoles entregarán las primeras raciones de alimentos para 800,000 familias”, dijo. El funcionario amplió que en una primera etapa se priorizarán las ciudades que fueron cerradas inicialmente, en este caso, el Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba.

Estimó que en total se repartirán casi 88,000 millones de libras de alimentos a nivel nacional, y para eso se requerirá una enorme capacidad logística que se está afinando con todos los organismos involucrados.

Explicó que gran parte de estos alimentos saldrán de las reservas de granos básicos de los silos del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (Ihma), y los mismos serán donados a la población beneficiada como parte los recursos dispuestos por el Poder Ejecutivo para atender la emergencia.

Operación Candado.

La Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina) implementó ayer la operación Candado con el fin de que la población respete las medidas de seguridad ante la emergencia nacional y evitar la propagación del Covid-19.

Se van a intensificar las operaciones de seguridad por el toque de queda permanente, cuando solo pueden transitar las personas que tienen justificación por sus áreas laborales, como empleados de la salud, medicina, cuerpos de seguridad, de socorro y auxilio, por lo que estaremos ejecutando operaciones interinstitucionales”, informó el portavoz de Fusina, José Coello.