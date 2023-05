Xiomara Castro: “Nadie podrá detener este proyecto político”

Agregó que existe una campaña en redes que ha estado funcionando desde el mismo día que asumía el poder, el 27 de enero de 2022.

“Dicen que no estamos haciendo lo correcto, simplemente porque no hacemos lo que ellos quieren. Desde ya deben saber que lo que ellos han hecho por más de una década, no será replicado nunca más”, subrayó la mandataria, en alusión tácita a las tres administraciones continuas del ahora opositor Partido Nacional (2010-2022).

Entonces, los que gobernaron, se dedicaron a formar carteles del narcotráfico, concedieron fideicomisos que enriquecieron a unos pocos, saquearon el Instituto Hondureño de Seguridad Social y aprobaron perdones fiscales que representaron pérdidas millonarias para el país, señaló Castro.