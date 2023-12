Requisitos y proceso de visa mexicana para hondureños

1. La constancia laboral deberá cumplir con una antigüedad mínima de un año persona física, dos años persona moral (Institución, sociedad comercial, empresa, negocio, etc..).

- La cita es gratuita.



- No se atenderá a personas sin cita previa.



- Es conveniente realizar su trámite con tiempo de antelación a su viaje.



- No se devolverán al solicitante las constancias bancarias y de empleo que presente, aún en caso de que su visa sea rechazada.



- La presentación de documentación falsa automáticamente descalifica al solicitante.



- No se permiten intermediarios de ninguna índole.