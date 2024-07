Vicecanciller hondureño asegura que en Venezuela “no hay represión”

El vicecanciller de la República de Honduras, Gerardo Torres Zelaya, asegura que no hubo represión en Venezuela durante las elecciones del pasado domingo.

La OEA convocó para este miércoles a reunión con sus países miembros y Honduras participará. “Ecuador es uno de los que convoca y no ha acatado lo de la OEA. Honduras va a decir que no hizo nada diferente a lo de Argentina y Venezuela. Nos parece que quienes se apresuraron son lo que salieron a decir que hubo fraude cuando no hay connotación de que esto haya pasado”.

Torres dijo que de la comitiva que fue a Venezuela por parte de Honduras, los gastos de 16 de los invitados fueron pagados por el CNE, doce fueron invitados por el Congreso y 10 por la PCAOB. “Nadie fue con gastos del erario público”, aseguró.