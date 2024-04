Unos 17,000 derecho habientes del IHSS se quedan sin acceso a salud

La falta de pago de parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a la clínica de Ashonplafa, que presta el servicio subrogado.

Al rededor de 17,000 derecho habientes directos e indirectos ya no recibieron atención médica desde ayer debido a la suspensión del servicio.

Lesly Menjívar, sindicalista del Instituto Nacional Agrario (INA) y presidenta de la plataforma pro construcción del hospital del IHSS, lamentó la decisión de suspender el servicio.

“Somos 17,000 derecho habientes directos e indirectos que no tenemos servicio a la salud. Vamos a tomar medidas por que no es justo que se nos deduzca mensualmente por un derecho a la salud y que no tengamos acceso”.

Menjivar indicó que por aportaciones de derecho habientes el IHSS percibe alrededor de 20 millones de lempiras, sin embargo a la clínica subrogada no le han acreditado pagos desde el año pasado.