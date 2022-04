Trinidad destaca en Semana Santa con sus cuadros vivos

“Yo pertenecía a un grupo artístico colectivo y ya me había presentado en varias obras e institutos fuera del municipio. Ahora pertenezco al grupo La Siembra, la mayoría del elenco de los cuadros vivos son artistas de este grupo. Es un gran reto espiritual personificar a Jesús, estaba acá en el momento preciso y me eligieron para personificar al Mesías”, comentó el actor, quien se sumergió esta semana con sus compañeros en los ensayos.

Pasión

Alejandra Isabel Paredes Sabillón (21) interpretará por cuarta vez a María, la madre de Jesús, algo que ha hecho con mucho fervor. “A quién no le gustaría personificar a María, ha sido de las mejores experiencias que he tenido en cuanto a actuación, este es un personaje increíble que me apasiona mucho, espero hacerlo este año de la mejor manera. Soy una joven católica y disfruto mucho esto, la idea de los cuadros vivos es transmitir estos sentimientos, sentirse en ambiente y disfrutarlo como nosotros”, comentó.

Yorvin Fernández ha encarado el reto de dirigir este año los Cuadros Vivos, pero tiene años de experiencia coordinándolos en pueblos como San José Villanueva, El Salvador.

“Tenemos esta tradición desde hace 67 años, esta es mi primera vez coordinando, aunque tengo mucha experiencia de participar en anteriores ediciones. Este año realizaremos cuatro escenas, que son: el sermón del monte, el bautizo de Jesús con Juan el Bautista; el Hosanna, que es la entrada triunfal del maestro en Jerusalén, y el Viacrucis de su pasión y muerte.Los ensayos y elaboración de prendas tienen varias semanas de estar en acción y se involucran actores de todas las edades para que compartan la fe cristiana y no “se involucren en los vicios”, comentó Fernández.