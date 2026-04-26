Exdiputada Fátima Mena se postula como candidata a consejera del CNE

Tegucigalpa, Honduras.

“Hoy es el último día para poder recibir las autopostulaciones... a las 5:00 de la tarde cierra el plazo para el Consejo Nacional Electoral”, señaló Mena al referirse a los tiempos del proceso.

La también abogada anunció su decisión en el último día habilitado para presentar postulaciones, en un proceso que, según explicó, se desarrolla conforme a lo establecido en la normativa electoral vigente.

La exdiputada Fátima Mena confirmó este domingo su postulación para aspirar a un cargo como consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio del cierre del plazo establecido para la recepción de candidaturas.

Sobre su decisión de participar, aclaró que no se trató de un cambio repentino, sino de una determinación tomada tras un proceso de reflexión personal y análisis del contexto político.

“No es que cambie, lo que yo había manifestado es que no había tomado una decisión... todas las decisiones las tomo de forma responsable, entendiendo el contexto”, expresó.

Mena explicó que su postulación se da en un momento que considera clave para el fortalecimiento institucional del órgano electoral, en medio de cuestionamientos y desafíos recientes.

“Creo que mi perfil y mi hoja de vida se adecúa a la necesidad de este momento... es la oportunidad de oro que tenemos de poder recuperar la tan lacerada institucionalidad del Consejo Nacional Electoral”, afirmó.

La exlegisladora destacó su experiencia de más de 15 años vinculada a procesos políticos y electorales, lo que, a su criterio, le permite aportar desde una posición técnica y de conocimiento del sistema.

“Yo tengo más de 15 años trabajando con partidos políticos... he sido crítica y he denunciado, y esa experiencia me permite materializar lo que impulsé durante mi periodo como diputada”, indicó.

Asimismo, subrayó la importancia de impulsar reformas profundas al sistema electoral, señalando que aún existen debilidades que deben ser corregidas.

“Uno de los principales retos... será poder tener reformas electorales profundas, que realmente puedan hacer las enmiendas necesarias en un proceso bastante debilitado”, manifestó.

En cuanto a sus posibilidades dentro del proceso de selección, Mena reconoció que, "uno de los principales obstáculos que voy a enfrentar es cuál va a ser el sentir del pleno... si van a querer entrar en una visión de repartición del poder”.

No obstante, aseguró que confía en sus credenciales y en la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con otros aspirantes.

Además, Fátima Mena enfatizó que su motivación principal es contribuir al fortalecimiento de la democracia en Honduras, más allá de intereses partidarios.

“Yo amo Honduras y yo amo la democracia... he demostrado con acciones que siempre pongo Honduras primero”, concluyó.

Este 26 de abril es el último día habilitado para que los aspirantes presenten su candidatura a los cargos vacantes en el Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE), tras la salida del exconsejero Marlon Ochoa y la renuncia de la consejera suplente Karen Rodríguez.

Marlon Ochoa, consejero propietario del CNE y representante del partido Libertad y Refundación (Libre), fue destituido mediante juicio político el 16 de abril de 2026.

Por su parte, Karen Rodríguez, consejera suplente en representación del Partido Salvador de Honduras (PSH), presentó su renuncia días antes, tras conocerse la intención de someterla también a un juicio político.