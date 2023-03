Taiwán previene a Honduras de lo que le espera con China

Taipéi

China Popular juega una partida de ajedrez donde Honduras lamentablemente es su pieza de alfil a sacar del tablero llamado Taiwán, advierte Alexander Tah-ray Yui, viceministro de Relaciones Exteriores de la República de China Taiwán.

El diplomático confirmó a El Heraldo en una reunión con periodistas de Latinoamérica que visitan la nación asiática que están previniendo al Gobierno hondureño de que lo que el denominado Gigante Asiático ofrece no es real.

“Le hemos explicado al Gobierno en más de una ocasión que el motivo de la presencia de la China Popular en Honduras es solo humo. Se los dijimos a los nicaragüenses, a los panameños, a los salvadoreños, a Paraguay que las promesas de China son solo cantos de sirena”.

En el caso de El Salvador, precisó que China prometió desarrollar el puerto de La Unión, un aeropuerto y una zona industrial. Les enseñó un video que parecía Singapur y el Gobierno cayó en la trampa. En Panamá les prometieron un tren bala entre Ciudad de Panamá y David y solo le presentaron un estudio de factibilidad, “el resto depende de ustedes”, le dijeron.

Costa Rica no se ha escapado, agregó. “Empezaron a venderle el banano a China. 2006, 2007, Costa Rica tenía un superávit comercial con China, 2008 empezaron a tener déficit comercial porque en China pararon de comprar bananos, luego les exigieron un Tratado de Libre Comercio China-Costa Rica. En 2011, el déficit comercial se disparó y ahora está 30 veces peor. Pregúntele a Costa Rica si está satisfecha con China. No, no lo están, están molestos”.

Yui vaticinó y lamentó que con Honduras se va a repetir la situación porque China le ha prometido represas y muchas cosas grandes que, asegura, no cumplirá. Honduras debe verse en el espejo de estos países, dijo.

La publicación de Twitter de Xiomara Castro y la comparecencia del canciller Eduardo Reina en un foro de televisión es la única comunicación que tienen del Gobierno, informó.

Yui dijo que no preparan el retiro de la embajada de Taiwán en Tegucigalpa, pues harán el máximo esfuerzo, hasta el último momento, para mantener lo que hay hasta ahora. Sin embargo, señaló que si el Gobierno corta los lazos, deberán salir porque Taiwán tiene dignidad.