Suprimirán el subsidio si no se modernizan buses

Desde el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) advirtieron que se dejará de pagar el subsidio a los empresarios del transporte público si las unidades no son actualizadas.

Barahona aceptó que en Tegucigalpa hay un profundo problema. “El subsidio se dará en aquellos casos donde los transportistas decidan invertir así como San Pedro Sula lo va a hacer, pero acá en Tegucigalpa la cultura es distinta y se ha hablado con ellos ya que el servicio es pésimo”.

Más del 40% de unidades en Tegucigalpa están desfasadas, por lo que Barahona pidió a los transportistas invertir en nuevas unidades, de lo contrario no se les pagará el subsidio.

“El subsidio terminó en diciembre, se hizo efectivo el pago hasta el 15 del mes anterior, el subsidio debe darse a aquellos transportistas que decidan invertir; ya son casi dos años de subsidios, ha llegado el tiempo de invertir”, declaró.

“Si no hay inversión no vale la pena subsidiar, se debe dar subsidio siempre y cuando haya una mejoría en la calidad del servicio a la población, sino no vale la pena; lamentablemente en Tegucigalpa todo es para adentro, pero esa cultura tiene que terminar”, sostuvo.