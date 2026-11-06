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En imágenes: así se preparó Cedeño ante la amenaza de un tsunami

Un terremoto simulado de magnitud 7.4 frente a las costas de Centroamérica puso a prueba la capacidad de respuesta de los habitantes de Cedeño, en Marcovia, Choluteca. Estudiantes, docentes y pobladores participaron

En imágenes: así se preparó Cedeño ante la amenaza de un tsunami

La comunidad costera de Cedeño, en el municipio de Marcovia, Choluteca, fue escenario de un simulacro de tsunami organizado por Copeco. El ejercicio permitió evaluar la capacidad de respuesta de la población ante una emergencia provocada por un fuerte movimiento sísmico frente a las costas centroamericanas.

 Fotos: Casa Presidencial
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Redacción La Prensa
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