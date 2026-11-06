En imágenes: así se preparó Cedeño ante la amenaza de un tsunami

La comunidad costera de Cedeño, en el municipio de Marcovia, Choluteca, fue escenario de un simulacro de tsunami organizado por Copeco. El ejercicio permitió evaluar la capacidad de respuesta de la población ante una emergencia provocada por un fuerte movimiento sísmico frente a las costas centroamericanas.
Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.
LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.