Sigue gira de consulados móviles en Estados Unidos

Los consulados móviles promovidos por tres instituciones continúan atendiendo y brindando diversos servicios a los compatriotas que residen en Estados Unidos.

La iniciativa, que también se llevó a cabo durante 2023, inició el pasado 12 de noviembre y culmina el próximo 5 de diciembre.

Del 21 al 26 de noviembre próximo, los consulados móviles se trasladan a Kansas, Misuri en el Doubletree by Hilton Hotels, que queda en el Overland Park, 10100 College, mientras que en Baltimore, Maryland, el punto de atención será en el Marriott Inner Harbor at Camden Yard, 110 South Eutaw street.