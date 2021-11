Secuelas del desastre: San José de Oriente sigue en ruinas y llora a sus muertos

“Yo quedé grave, estuve dos meses en recuperación por los golpes y no quería volver aquí. No puedo dormir y paso entretenida en esta pulpería.

La alcaldía dispondría el terreno y el Gobierno la construcción de las casas; sin embargo, un año después de la tragedia aún siguen a la espera de la ayuda estatal, sin patrimonio y resistiendo con producto que sacaron al crédito para poner una abarrotería y un comedor para sostener a sus familias.

“A mí me dejaron fuera del proyecto habitacional, no aparezco en ninguna lista. Dicen que tengo dinero y solo los restos de mi casa y beneficios de café quedaron. Yo no tengo dinero, debo L27 mil de mercadería en la bodega que me prestó para poner mi negocio. En San José de Oriente hay afectados que no han sido tomados en cuenta”.