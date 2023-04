Salvador Nasralla respalda a Pedro Barquero tras dimitir como ministro

Nasralla, designado presidencial de Honduras, dijo: “Llega un momento en que la gota rebalsa el vaso y no se puede seguir acompañando decisiones como la que se tomó esta madrugada, como la de la Ley de Justicia Tributaria, que más bien es una ley de injusticia tributaria porque conduce al país al descalabro”.

“Este Gobierno no entiende que llegó al poder producto de una alianza, y que el pueblo hondureño en un 90 por ciento se encuentra descontento porque las decisiones que se están tomando las está tomando un pequeño grupo de los que votaron en 2021 para que Xiomara Castro fuera la presidente”, expresó Nasralla, quien no ha escondido sus diferencias con la administración de la presidenta y ha dicho, en reiteradas ocasiones, que la alianza electoral que firmaron previo a las elecciones en noviembre de 2021, “no funcionó”.

En declaraciones al Canal 5 de televisión, de Tegucigalpa, Barquero reiteró que no está de acuerdo con la forma en que se está manejando una iniciativa para lo que sería la nueva Ley de Justicia Tributaria, la que rechaza el sector privado y que está por conocer el Parlamento hondureño.

Sobre la Ley de Justicia Tributaria, “yo no comparto la forma en que se está haciendo ese cambio de ley. Yo considero que esa ley debe someterse todavía a mucho más análisis y muchos más cambios”, enfatizó Barquero, un reconocido empresario, militante del Partido Salvador de Honduras (PSH).

”Yo creo que ya llegó el momento de que cierre este ciclo de haber sido parte del Gobierno. Me siento muy agradecido por la oportunidad de haber servido a la patria y obviamente dejo algunos resultados en la Secretaría de Desarrollo Económico, principalmente en todo lo que es de inversión. Yo sentía que ya era el momento de cerrar este ciclo”, comenzó diciendo el ahora exministro.

Agregó que no le mueve tener un puesto en el Gobierno, ni un salario, sino que “contribuir al país”, y le agradeció a la presidenta Castro por haberle permitido trabajar con ella.”Yo siento que por la forma en que se están ya encaminando las cosas, veo que mi punto de vista y que mi manera de pensar no es compatible con lo que se está haciendo, y por lo tanto, siento que no voy a ser tomado en cuenta”, señaló entre otras cosas.

El 13 de marzo, el titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, en un programa de debates en Canal 5, tildó de traidor a Barquero, y lo acusó de estar en contra de la agenda del Gobierno de Castro.

Barquero le respondió a Ochoa que prefería “traicionar al Gobierno que al pueblo hondureño y la capacidad del país para atraer inversión y empleo”. Desde entonces varios sectores comenzaron a dar como un hecho la pronta salida de Barquero del actual Gobierno, que asumió el 27 de enero de 2022.Barquero es el primer ministro de Castro que renuncia al cargo en lo que va de su administración, de cuatro años.