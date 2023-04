“Decisiones del Gobierno perdieron el equilibrio”: Pedro Barquero tras renunciar

“Nunca me he retirado del partido (PSH), pero sí he dejado de estar activamente por mi función en el gobierno. No sé si seguiré en la política y sí creo que desde la sociedad civil se pueden hacer muchas cosas buenas para el país, si decido continuar en política sería desde la sociedad civil”, inició contando.

El empresario agregó que hubo constantes desacuerdos con miembros del gabinete de gobierno y por tal razón no podía continuar.

“Yo interpuse mi renuncia a partir del 24 abril. Me voy satisfecho porque hice lo que me dejaron hacer, siento que la forma en cómo se están tomando las decisiones no son compartibles con la forma en que yo miro la economía y otros aspectos, se tienen que tomar en cuenta la opinión de sectores como la empresa privada para tomar decisiones en base a los impactos”.

Acerca de la Ley de Justicia Tributaria, añadió que “esta propuesta de ley que presentarán al Congreso te elimina regímenes que han funcionado bien durante años, se está haciendo experimentos de meter regímenes nuevos que no sabés si te van a funcionar o no”.

“Diferencias han habido desde el inicio, el tema de la Ley de Justicia Tributaria puede tener demasiada trascendencia en el país con su impacto y esa es una de las razones”, abonó en torno a la normativa creada por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) que será enviada al Congreso Nacional.