La Secretaría de Salud implementará un plan de contingencias ante el posible repunte de casos de covid-19, esperado después del feriado de la Semana Santa.

El titular de la Secretaría de Salud, José Manuel Matheu, indicó que los hospitales y centros de triaje están listos para atender a las personas que hayan resultado afectadas por la enfermedad viral.

Matheu señaló que van a dar un compás de espera para cerrar los centros de triaje que se había anunciado anteriormente.Lo anterior se debe para que puedan dar respuesta ante una nueva oleada de contagios a causa del virus.

“La gente le ha perdido el miedo al virus, no entiende que es una enfermedad que puede ser mortal. Es cierto que la variante es menos agresiva, pero no quiere decir que no se siguen muriendo personas, menos, pero se siguen muriendo, por ello se necesita que se vacunen”, expresó.