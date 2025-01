Retiro de la base militar de EUA sería un triunfo para el narcotráfico

“Para el narcotráfico va ser un triunfo si se expulsa a los soldados de Estados Unidos de Palmerola, porque esa base apoya la lucha contra el narcotráfico, tienen los recursos que no tiene Honduras, entonces es apoyar otra vez al tráfico de drogas en Honduras ”, recalcó el experto en narcóticos.

A su juicio, “con el tema de Palmerola la familia Zelaya se estaría blindando, ya que permite que los narcos en Honduras operen en la impunidad. Hace algún tiempo “Mel” Zelaya estaba fraguando eliminar esa base de militares de Estados Unidos pero no lo logró”.

El experto aclaró que no está de acuerdo con la política de Donald Trump que “quiere expulsar a todos los indocumentados que son aproximadamente 11 millones, pero son personas que contribuyen a la economía de Estados Unidos, trabajan duro por poco dinero, pagan mas de 100 millones de dólares en impuestos que no se les retribuye como beneficio. Trump no va poder deportar a todas esas personas, Obama y Biden expulsaron más”.

Alta importancia

Vásquez Velásquez, explicó que la base aérea de Palmerola beneficia a los dos países, para mantener la estabilidad regional en el combate al narcotráfico, al tráfico de armas y también colabora en los desastres naturales cuando ocurren.

“Este gobierno ya sea por falta de conocimiento o por un plan maquiavélico de tratar de proteger a los que los han apoyado, se ha ido en contra de las herramientas que puedan existir para combatir la narcoactividad porque pueden tener compromisos; entenderlos a ellos pues, solo estando adentro, para saber que piensan”, concluyó