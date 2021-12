“Rechazo los señalamientos hacia mi persona, si tienen pruebas preséntenlas”: Ebal Díaz

Ebal Díaz, candidato a diputado por el departamento de Francisco Morazán, salió a su defensa este viernes luego que compañeros del Partido Nacional aseguraran que están siendo perjudicados en la transcripción de marcas para beneficiarlo a él y que quede finalmente entre las siete principales posiciones.

María Antonieta Mejía y Renán Inestroza, ambos aspirantes a diputados por el Partido Nacional, aseguraron que están siendo afectados para beneficiar a Ebal Díaz.

Hasta en horas del mediodía de este viernes, de acuerdo con los datos reflejados en el sistema de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ebal Díaz aparecía en la octava posición de diputados nacionalistas por Francisco Morazán con 99,898 votos, debajo de María Antonieta Mejía con 99,920 y por encima de Renán Inestroza con 99,816.

“Rechazamos categóricamente los señalamientos hacia mi persona, como cualquier otro candidato a diputado nos hemos mantenido vigilantes a los resultados, reitero mi compromiso de respetar la voluntad expresada en las urnas hasta que se cuente el último voto”, escribió el exfuncionario en sus redes sociales.

Ebal Díaz prosiguió diciendo que “no me he acercado en absoluto a las instalaciones de ninguna institución, no he tenido contacto con nadie del CNE y mi trabajo ha sido recopilar el 100% de las actas en todo el departamento de Francisco Morazán”.

”Tengo ya aproximadamente el 90% de las actas, mi equipo está procesando los datos y seguramente me tocará presentar impugnaciones por aquellas actas que presentan datos errados en mi contra, pero no voy a culpar a nadie por ese tema”, apuntó.

Recordó que en las mesas hubo representantes de los diferentes partidos políticos, quienes transmitieron las actas y las firmaron, por lo que “es difícil que se de una situación como la que denuncian, pero si tienen las pruebas preséntenlas”.

“Reafirmo mi compromiso de respetar la voluntad de la gente, todos conocemos la complejidad del conteo de votos para diputados y la especulación que genera. El proceso continúa y debemos esperar hasta el último voto”, concluyó.

También, en las últimas horas, la consejera del CNE, Rixi Moncada, posteó en redes sociales dos fotografías del acta de cierre No. 10134, la cual refleja, según señaló, “una clara adulteración a favor del candidato a diputado por Francisco Morazán, Ebal Jaír Díaz Lupián, no solo es impugnable, también comprueba un delito electoral y exhibe a sus autores en la juntas receptoras de votos a ser acusados”.