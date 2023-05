Rechazo a evaluaciones internacionales es por temor a ser cuestionados

Tegucigalpa

El rechazo por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación a ser parte del Programa de Evaluación Internacional de Alumnos (Pisa) denota el poco interés que tienen para mejorar el sistema y el miedo a ser cuestionados por los resultados, opinan expertos.

El programa de evaluación, que es parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), se ha convertido en la medición para evaluar la calidad, equidad y eficiencia de los sistemas educativos; sin embargo, Honduras denegó la solicitud para ser parte en el año 2025.

De acuerdo con Marlon Escoto, exministro de Educación, desde 2022 el grupo técnico de Pisa invitó a Honduras a participar en la evaluación, pero la respuesta del actual secretario del ramo, Daniel Esponda, fue que Honduras no tiene interés de participar.

Participar no es obligatorio para los países, pero la información que se obtiene es importante para crear políticas públicas y hacer las inversiones necesarias para combatir las deficiencias que establezcan los resultados, como lo han hecho otros países.

A criterio de Escoto, la negativa demuestra temor de las actuales autoridades educativas.

“Eso significa que no tienen ningún interés de someterse a pruebas internacionales porque tienen miedo de que los resultados no les favorezcan y que formalmente les puedan señalar a través de una instancia externa que no están haciendo muchos esfuerzos por la educación del país”, dijo.

Marlon Escoto aseguró que a través de la empresa privada este año hubo una iniciativa para que el país se incluyera en las pruebas Pisa, con el objetivo de tener información enfocada en la educación para el trabajo; pero las autoridades gubernamentales de nuevo no quisieron.

“Por dos años, el sistema de Pisa les ha pedido, prácticamente les ha rogado, que ingresen, los ha invitado y abiertamente les han rechazado”, aseguró.