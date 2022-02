Propuesta para abolir la Ley de Empleo por Hora desencadena polémica

Juan Barahona, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó ayer en sesión del Congreso Nacional la moción de derogar por completo la Ley de Empleo por Hora, lo que detonó un sinnúmero de reacciones en el sector empresarial del país.

Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (Ccit), recordó que “esta ley lo que hace es dar oportunidad para que muchos jóvenes puedan trabajar por hora y seguir estudiando. Pedimos al Gobierno que antes de tomar una decisión nos sentemos a dialogar y entender realmente si es necesario modificarla o abolirla”.

“Lo primero que hay que hacer es conocer a través de la Secretaría de Trabajo una estadística de cuántas personas laboran por hora, ya que si se elimina la ley esta gente quedará en el aire. Tampoco se le puede exigir a las empresas que contraten personal de forma permanente y que a la vez se les cause un perjuicio económico, de igual manera no podemos dejar a las personas sin su empleo, no es justo”, expuso Fortín.

En concordancia, Eduardo Facussé, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (Ccic), es del criterio que la ley no debe ser abolida sino más bien regulada, de tal forma que los beneficios sean atractivos para aquellas personas que desean optar por un empleo por hora.

“Abogo porque se revise bien la Ley de Empleo por Hora, derogarla sería una pérdida significativa para la economía. Lo que sucede es que esta ley no está bien supervisada y eliminarla implicaría un sinnúmero de despidos”, precisó.