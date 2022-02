Anuncian reconstrucción de 55 centros educativos con préstamo de $73 millones del BCIE

La Secretaría de Educación dio a conocer este miércoles que 55 centros educativos que quedaron completamente destruidos a raíz de las tormentas Eta y Iota a finales del año 2020, serán reconstruidos a la brevedad posible.

Daniel Esponda, ministro de Educación, comentó que “lo de la infraestructura escolar nos tiene muy preocupados, la presidenta Xiomara Castro me ha dado instrucciones de buscar mecanismos para comenzar los trabajos, pero al mismo tiempo me ha dicho que no hay dinero suficiente. Es por ello que hemos tenido reuniones con los cooperantes y ya el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) nos ha aprobado un préstamo de 73 millones de dólares con intereses blancos”.

El dinero en condición de préstamo será destinado, además de reconstruir la infraestructura escolar, para equipar las aulas de clase, capacitar docentes y apoyar gestiones de seguimiento. También se informó que la ejecución del préstamo contará con la veeduría del Estado a través del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a fin de evitar irregularidades.

Se espera el primer desembolso por parte del BCIE entre la primera y segunda semana del mes de marzo.