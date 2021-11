Durante más de una hora, JOH destacó otros logros incluidos en “Juntos Hicimos Historia, 8 años de Juan Orlando” , en particular lo que considera su lucha anticorrupción y su visión del desarrollo estratégico del país.

En su presentación en un céntrico hotel de la capital estadounidense, Hernández no mencionó a su hermano, pero rechazó rotundamente estar coludido con narcotraficantes, subrayando que “nunca” les dio protección.

“Hicimos aquí la presentación de este libro porque queremos que se conozca la verdad”, afirmó, agradeciendo a los países y organizaciones multilaterales el apoyo, y abogando por no caer en la “desinformación” que según él llega de Honduras.

Afuera del hotel, varios manifestantes gritaban “Juan Orlando asesino” sosteniendo carteles que decían “¡Fuera JOH! ¡Fuera partido de narcos!” y “Yes, the president of Honduras is a narco-trafficker” (Sí, el presidente de Honduras es un narcotraficante).

“Estamos aquí porque no aguantamos más a este narcotraficante, ha matado a mucha gente, han quedado demasiados delitos impunes”, dijo a la AFP Freddy Zepeda, un hondureño de 36 años, pidiendo “sacar a ese delincuente” y recordando que su hermano está preso.

Hernández, que dejará el cargo a fines de enero próximo, viaja el jueves a Taiwán invitado por la presidenta Tsai Ing-wen.

Honduras figura entre la quincena de países que mantienen relaciones formales con Taiwán, que China reclama como parte de su territorio.