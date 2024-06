¿Por qué los expertos recomiendan esperar para la siembra de primera?

En algunas zonas del país, ya comenzó la temporada de lluvias, sin embargo, expertos recomiendan no sembrar aún. Lo mismo recomiendan para la siembra de árboles.

Dulio Medina, presidente de los Productores de Granos Básico (Prograno) dijo que aunque se han reportado precipitaciones leves en algunas zonas de Olancho, el norte del país y el occidente, las mismas no son suficientes para iniciar con la preparación de las parcelas.

El productor de maíz en la zona oriental espera que la temporada lluviosa no sea agresiva para lograr cosechar sus productos.

”Necesitamos al menos que caiga agua por una semana,no lluvia aislada porque el suelo no se humedece como debería. Con la sequía que hay la tierra quedó muy seca; pero tampoco queremos que llueva mucho porque no podemos preparar el suelo cuando esta hecho lodo”, dijo.

Chacón señaló que hasta el momento no se ha reportado ganado muerto debido a la sequía, pero sí los productores comienzan a secar las vacas, es decir, que al no tener suficiente alimento las vacas no producen la cantidad habitual de leche, deteniendo así su producción.

Los bosques también se han visto muy afectados por la falta de lluvias en el territorio, la ausencia de lluvias, combinada con las altas temperaturas y otros factores contribuyeron a que este año la temporada de incendios sea más severa.

Este año cerca de 220,000 hectáreas de bosque las que se han visto afectadas por más de 2,500 incendios forestales, según datos del Instituto de Conservación Forestal (ICF).

Las autoridades del ICF tienen como meta esta año restaurar unas 80,000 hectáreas de bosque; sin embargo, para reforestar una área afectada por los incendios o la sequía se requieren de al menos dos semanas de lluvia constante, explicó el coordinador de reforestación del ICF, Javier Gutiérrez.

"Para realizar actividades de reforestación necesitamos haber tenido por lo menos unas dos semanas para que el suelo haya absorbido la humedad necesaria y poder realizar las actividades de reforestación", dijo el experto.

"Se tienen previsto intervenir cerca de 80,000 hectáreas que se van a evaluar y a considerar actividades de protección para que entren en un proceso de restauración en las cuales 10,000 hectáreas son específicamente con actividades de reforestación", agregó.

El ICF a través de un comunicado alertó a la población para que no comiencen actividades de reforestación; manifestaron que la falta de lluvia podría afectar las plantas que recién se siembren, teniendo una alta probabilidad de no sobrevivir.

"Honduras no cuenta a la fecha con una temporada apta para realizar procesos de reforestación debido a que todavía nos encontramos en una condición meteorológica asociada al fenómeno de El Niño", indica el comunicado.

Una vez y las precipitaciones caigan de forma continua se deben esperar dos semana para comenzar a sembrar y reforestar las áreas, recomienda el ingeniero Gutiérrez.

Aunque ya se están presentando algunas precipitaciones en algunas regiones del país, los diferentes sectores se preguntan ¿cuándo comenzarán a caer las lluvias continuas y persistentes?

El jefe del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) Francisco Argeñal detalló que en los próximos días se comenzarán a presentar las lluvias prolongadas en varias regiones.

Las lluvias ya empezarán a caer a partir de la próxima semana, en la zona noroccidente se debe esperar unos cinco días más, mientras en la zona norte se prevén las primeras lluvias de la temporada a mediaos de junio, detalló el experto en meteorología.

"Se espera que una vez y empiece a llover sea una buena temporada de lluvia, es más para la siembra de postrera podríamos tener exceso de lluvia, en julio y agosto esperamos que la canícula sea un poco fuerte", explicó.