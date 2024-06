Periodista Thelma Mejía denuncia amenazas de activistas de Libre

La periodista hondureña, Thelma Mejía, coordinadora de noticias de Canal 5, de Tegucigalpa, denunció ayer reiteradas amenazas que ha venido recibiendo, las que en parte atribuye a activistas ligados al oficialismo, y que el Gobierno condenó.

“Que si ha llegado el momento de ‘sacarme los ovarios’, que si me van a hackear mi cuenta, que si tengo que callarme, son algunas de las intensidades recibidas en las últimas horas por las virulentas tropas digitales y activistas ligados al oficialismo. Terribles los ataques”, indicó Mejía en la red social X.

“Estamos entrando en una etapa de mucha virulencia donde los medios de comunicación y los periodistas están siendo el centro de ataques de personas intolerantes, de personas que no respetan lo que debe ser en una democracia el debate de las ideas, y el debate de las ideas es respetar la opinión de los otros, me gusten o no me gusten”, agregó.