Nueve municipios en alerta roja por crecida del río Ulúa

En la zona urbana de El Progreso están afectadas por las filtraciones las colonias Policarpo Paz García, Fátima, San Miguel, San Martín.En el sector norte están los campos bananeros; entre ellos, Buena Vista, Finca Cobb Amapa y Urraco.En la zona sur están por las filtraciones de agua las fincas Tres, Cuatro, Ocho, Diez, Once y La Carrera.

“Están ya afectados e incluso se han quedado incomunicados porque la carretera se ha inundado por filtraciones y no será la excepción con la fuerte cantidad de agua que viene, por lo tanto ya se les avisó y por lo tanto están saliendo por sus propios medios”, expresó el subteniente.

Don Alfonso Bueso, poblador de la colonia La Democracia, de San Manuel, en el municipio de San Manuel, desde tempranas horas de ayer comenzó a cavar hoyos en la mediana del bulevar que de La Lima va hacia El Progreso debido a la crecida del río.

“Tengo más de 35 años de vivir acá, he pasado ya dos llenas, la del Mitch y de Eta y Iota, entonces mirando la situación como está nos estamos preparando y no puede uno esperar a que el agua le llegue. Vamos a sacar ciertas cosas de la casa por si llegara a salirse”, expresó. Dijo además que hay una parte del bordo que no fue bien reparado.

“Ese es el miedo que nosotros tenemos, que por ese lado vuelva a romper el río. Lo repararon, pero como dicen fue por taparle el ojo al macho y tenemos miedo”, dijo don Alfonso.

Víctor Manuel Mejía fue otro de los pobladores de la colonia La Democracia que se salió de su vivienda también por prevención.“Sacamos un poquito de las pertenencias, estamos con temor, no van a resistir esos bordos. Ya hay filtraciones”, lamentó.

Soldados del Tercer Batallón de Infantería realizaron evacuaciones preventivas en los barrios Morazán, Suyapa y Cabañas del municipio de Potrerillos.Además, evacuaciones en San Manuel, específicamente a los pobladores de las colonias Las Moras y El Plan.