Asombro causó la ausencia del designado presidencial Salvador Nasralla en la celebración del 15 de septiembre este día en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

En el estrado principal se encontraba la presidenta Xiomara Castro junto a buena parte de su gabinete de gobierno, incluso, a su lado le acompañó el asesor y esposo Manuel Zelaya Rosales.

También estuvieron los designados presidenciales Doris Gutiérrez y Renato Florentino, pero no Salvador Nasralla, a quien muchas personas lo esperaban.

Ante eso, se le consultó a Nasralla por qué no había asistido a la ceremonia y comentó que “no me invitaron”, dejando entrever que la ruptura entre Libre y el líder del Partido Salvador de Honduras (PSH) sigue en aumento.

Esto se da luego que Manuel Zelaya criticara a Nasralla por su idea de sembrar cannabis en Honduras, por lo que el ingeniero respondió exigiéndole respeto a Zelaya.

Durante una visita que Nasralla tuvo en Puerto Rico, el líder del Partido Salvador de Honduras (PSH) comentó que “antes del 2006 la droga que salía de Colombia venía a República Dominicana y después se iba a Estados Unidos, a partir del 2006 se dieron cuenta de que era más fácil pasarla por Honduras, entonces, llevamos 16 años sufriendo ese flagelo”.

Fue justamente en el 2006 cuando inició el mandato presidencial de Zelaya Rosales, por lo que el actual asesor de Xiomara Castro respondió en su cuenta de Twitter a Nasralla.

“Los informes dicen que a partir de Golpe de Estado de 2009 Honduras se convirtió en un paraíso de narcotraficantes y para prueba se llevaron a JOH”, comentó.

Asimismo, el exmandatario hizo referencia a la idea de legalizar el cultivo de cannabis en Honduras para uso medicinal, una propuesta hecha por Nasralla. “El que quiere que sembremos droga, creo que ya la empezó a fumar”, cerró.