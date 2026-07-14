Nasry Asfura respalda 15 mil becas de Amazon en inteligencia artificial

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Honduras apoyó este martes el lanzamiento del programa "AWS Entrena Honduras", una iniciativa que ofrecerá 15 mil becas gratuitas en inteligencia artificial y computación en la nube con el propósito de fortalecer las habilidades digitales de jóvenes, emprendedores y profesionales, y prepararlos para las demandas del mercado laboral. Aunque se encontraba en Isla Conejo cumpliendo una agenda oficial, el presidente Nasry Asfura participó en el lanzamiento mediante una videollamada, desde donde reiteró el compromiso de su administración con la ampliación de oportunidades de formación para la juventud hondureña. "Venimos a Isla Conejo por un compromiso previsto, pero no queríamos dejar de acompañarlos. Estas becas cuentan con el apoyo de organismos internacionales y Amazon para que la tecnología llegue a muchas personas, especialmente a nuestra juventud", expresó el mandatario.

En el lanzamiento del programa, la designada presidencial María Antonieta Mejía aseguró que la estrategia de formación tecnológica del Gobierno continúa ampliándose mediante alianzas con el sector público y privado. Recordó que recientemente también se puso en marcha un programa de 10 mil becas en conjunto con Google Cloud y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al que ahora se incorpora una nueva oferta de capacitación impulsada por la Alcaldía del Distrito Central. La funcionaria destacó que la incorporación de 15 mil nuevas becas representa un paso para fortalecer las habilidades digitales de los jóvenes y prepararlos para las exigencias del mercado laboral. "Honduras no puede competir en el siglo XXI con herramientas del pasado; debemos seguir formando a nuestros jóvenes con nuevas tecnologías y abrirles oportunidades para que desarrollen todo su talento", expresó. A su vez, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, indicó que el programa permitirá que más hondureños accedan a conocimientos especializados en tecnología, una preparación que, según afirmó, será clave para mejorar su competitividad en un entorno laboral cada vez más global y digitalizado. "Hoy ya no se necesita una visa para trabajar en Estados Unidos; lo que se necesitan son herramientas que permitan competir en un mundo global y digital", indicó el edil.

La country manager de Amazon Web Services (AWS), Karla Wong, explicó que el programa tiene como meta capacitar gratuitamente a 15 mil hondureños antes de 2028 en áreas relacionadas con la inteligencia artificial y la computación en la nube, promoviendo el acceso al conocimiento como una oportunidad abierta para toda la población. Las becas están dirigidas a personas mayores de 18 años, estudiantes universitarios, emprendedores y pequeñas y medianas empresas. Los participantes podrán acceder a rutas de aprendizaje especializadas y optar a certificaciones oficiales de AWS, con el fin de fortalecer sus posibilidades de empleo, emprendimiento e innovación.