Miles de hondureños dejan una huella positiva alrededor del mundo

Tippett vive en Raleigh, Carolina del Norte, y es una pieza importante dentro de la estructura de Hitachi Energy, compañía que factura ventas de varios miles de millones de dólares. Dentro del organigrama, después del CEO, ella está en el cuarto nivel.

“Esto lo digo yo y lo dicen otras colegas norteamericanos que tienen una percepción positiva de los hondureños. En mi caso, si yo no hubiera estudiado y no hubiera continuado estudiando, no hubiera logrado estar donde actualmente me encuentro”, dice.

“Gracias a Dios que he conocido a muchas personas de Honduras que han venido a Estados Unidos por diferentes circunstancias; gente trabajadora que a su manera se ha sabido superar. Por ejemplo, conozco a los dueños de un restaurante que están logrando buenos resultados. Son originarios de La Ceiba y Omoa. Ellos comenzaron vendiendo comida en la iglesia y después abrieron su propio restaurante de comida hondureña”, dice.

En Indianápolis, Indiana, la familia Banegas ha sido pionera en la promoción del fútbol. Lili Banegas relata cómo lograron introducir y popularizarlo en una ciudad donde antes era poco practicado. Hoy, cientos personas de diversas nacionalidades, incluidos norteamericanos, se divierten y entretienen con este deporte gracias a su iniciativa.