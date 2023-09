Cruzaron el Darién con su hija especial para llegar a Honduras

Entre las miles de personas está la familia de don Eduardo Ramón Macho, un venezolano que para llegar hasta Honduras a sufrido un accidente: se cayó de un bus en marcha. Luego cruzó la selva del Darién con su hija con microcefalia en hombros.

“Salí (de Venezuela) hace 15 días. Vengo con mi esposa y mis tres hijas”, dijo don Ramón al momento que contó que, una de sus hijas, padece de micorcefalia.

“Pasamos el Darién, yo la cargué a ella como un canguro. Nos cayó agua lluvia, a ella me le dio fiebre. En Nicaragua me caí de un autobús, se abrió la puerta y me salí, ando raspado aquí y la espalda”, relató mientras exponía sus cicatrices.

Sin emabargo, ahora don Ramón, junto a su familias buscan ajustar dinero para poder llegar a Guatemala en su travesía hasta lograr pisar tierras norteramericanas.