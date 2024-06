Éxodo de albañiles hacia México pone en aprietos a la construcción

En búsqueda de mejores salarios, cientos de albañiles se marchan todos los meses al sur de México a trabajar temporalmente en grandes proyectos de infraestructura y dejan en aprietos a la industria de la construcción hondureña, la cual, en este momento, no encuentra la mano de obra necesaria en el mercado laboral.

México, después de suspender las restricciones impuestas en 2020 para frenar la expansión de covid-19, se ha convertido en un imán para trabajadores de la construcción de Centroamérica que aspiran a obtener mayores ingresos económicos o hacer una estación laboral mientras llega el momento de cruzar la frontera norte e ingresar a Estados Unidos.

Marco Estrada, un maestro de obra que dirigió algunos proyectos de vivienda en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara entre 2021 y 2023, emprendió con su hijo mayor el viaje hacia Estados Unidos y actualmente trabaja en la construcción de un edificio en México.

“Por el momento estoy trabajando con un arquitecto quien está satisfecho con lo que hago. Me siento bien, me pagan bien y quiero continuar el viaje a Estados Unidos, aunque me hace falta Honduras”, dijo Estrada de 48 años.