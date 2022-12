“La meta es duplicar cada año las visas de trabajo”: Marlon Brevé

Tegucigalpa

España alberga la segunda población más grande de hondureños migrantes, por lo que los lazos con el país europeo cada vez están más fortalecidos. El nuevo embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, habló con LA PRENSA sobre los proyectos para fortalecer aún más las relaciones y la cooperación binacional.

Bajo su cargo, ¿cuál será el trabajo de la embajada de Honduras en España para beneficiar a los hondureños?

En el equipo definimos un plan de trabajo que tiene seis áreas en las cuales tenemos que trabajar: la primera es asuntos consulares y migratorios y es básicamente apoyar y supervisar a los consulados para que den el mejor servicio, en los consulados no solamente se saca el pasaporte, los antecedentes penales, sino que también se esta enrolando y algo nuevo que nuestro Gobierno ha hecho es que se comenzó a registrar a niños hijos de hondureños que nacen allá, porque no los registran como españoles si no están legalmente, entonces los registramos como hondureños y les damos una certificación de nacimiento. En cooperación internacional estamos trabajando con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para darle seguimiento a proyectos de cooperación binacional, como el convenio entre las secretarías de Salud donde se pretende mejorar la nutrición de los platos que se sirven en los hospitales y otro que es algo remoto, pero ojalá se logre, que un grupo de médicos generales hondureños hagan una práctica de seis meses en España. En promoción internacional el objetivo es promover y apoyar para que haya más comercio entre Honduras y España; sobre todo que más productos hondureños sean exportados a España. También estamos trabajando en la atracción de la inversión y en la ejecución de proyectos estratégicos entre ambas naciones.

¿Qué proyectos se tienen con el Gobierno de España?

Hay varios que queremos lograr a corto plazo, como la aprobación de financiamiento de 70 millones de euros en conjunto con la vicecancillería de cooperación y la embajada de España en Honduras para construir tres hospitales, queremos que se apruebe la homologación de licencias de conducir de Honduras en España, eso beneficiaría a los 130,000 hondureños que están allá. También estamos en un proceso de solicitarle a Cancillería de España que nos permita abrir un consulado, o agencia consular en Girona y queremos que el programa de migración laboral temporal que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social está ejecutando crezca. Otro tema que es prioritario y que lo solicitó el ministro Matheu, es que evaluáramos la posibilidad de que el Gobierno de España donara o vendiera, porque en España hay una fábrica de medicamentos del Estado, y ojalá pudieran o donarle o venderle a Honduras medicamentos esenciales. Voy a hacer la gestión.

¿Cómo avanza la aprobación del préstamo para los hospitales?

Estamos haciendo la gestión para que se aprueben, paralelamente hay un equipo aquí en Honduras donde están varios ministerios trabajando en conjuntos para una vez que se apruebe el financiamiento se lance la licitación lo más pronto posible .

¿Está gestionando para ampliar el número de visas de trabajo temporal para hondureños?

Primero hay que continuar con este grupo de hondureños que el año pasado fueron 250, estuvieron seis meses y regresaron, ahora van 500 entre enero y febrero a trabajar en temas agrícolas en Murcia; pero hay interés de empresas o grupos empresariales españoles en llevar mano de obra calificada en temas de industria cárnica, construcción, técnicos de campo, médicos. La migración laboral es planificada, hay un proceso a seguir y está pendiente que se firme el convenio para poder pasar de un piloto que era la parte agrícola a que crezca. La meta es que en 2023 crezca de este grupo agrícola a otro grupo; quisiéramos lograr que se apruebe un programa más para que en vez de 500 vayan 1,000 en 2024; 1,500 en 2025 y 2,000 en 2026, esa es la meta.

¿Cuáles son sus expectativas en el cargo?

Es que la embajada en España y los consulados serán referentes y reconocidos por los resultados que se generan, dándole seguimiento a los proyectos de las diferentes secretarías en beneficio del pueblo de Honduras.