Médico denuncia despido tras publicar video de ministra de Salud

Tirzo Israel Godoy Torres informó que su destitución se realizó mediante el acuerdo No. 3832-2024, emitido por la Secretaría de Salud.

El médico, quien ha trabajado en el sistema de salud pública desde 2013, se desempeñaba en el área de emergencia del Instituto Nacional Cardiopulmonar, donde, según sus palabras, ha brindado atención de manera eficiente y eficaz, con un récord intachable.

A pesar de su trayectoria, Godoy sostiene que estos logros no fueron suficientes para evitar su destitución, la cual atribuye a un acto personal de la ministra Carla Paredes.

“En su mayor expresión de abuso de autoridad, (la ministra) convirtió un asunto personal en una acción administrativa que nada tiene que ver con mi desempeño, en mi trabajo y en mis funciones para las cuales fui contratado”, expresó Godoy.

El médico también denunció que se violó su derecho a la libre expresión, ya que considera que su despido fue una represalia por expresar su opinión en redes sociales.

“Esto me da aún más fuerza para seguir adelante en mi lucha contra las injusticias en todo sentido. No me detendré y advierto que toda represalia que atente contra mi vida y la vida de mi familia será responsabilidad directa de los gestores de estos hechos”, concluyó Godoy.