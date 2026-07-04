María Antonieta Mejía felicita a Estados Unidos por sus 250 años de Independencia

Teguciglpa, Honduras.

La designada presidencial María Antonieta Mejía felicitó este sábado 4 de julio al pueblo de Estados Unidos con motivo de la conmemoración del 250 aniversario de su Independencia, destacando los lazos históricos que unen a ambas naciones.

A través de una publicación en su cuenta de X, la funcionaria envió un mensaje en el que resaltó la cooperación bilateral y expresó su deseo de continuar fortaleciendo la relación entre Honduras y Estados Unidos.

“En este 4 de julio, saludo al pueblo de los Estados Unidos en la conmemoración de sus 250 años de independencia”, escribió Mejía al inicio de su mensaje.

La designada señaló que Honduras y Estados Unidos mantienen una relación construida durante décadas sobre la base de la cooperación, el comercio, la seguridad, la defensa de la democracia y los vínculos entre ambos pueblos.