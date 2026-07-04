María Antonieta Mejía felicita a Estados Unidos por sus 250 años de Independencia

La designada presidencial María Antonieta Mejía felicitó este sábado 4 de julio al pueblo de Estados Unidos con motivo de la conmemoración del 250 aniversario de su Independencia, destacando los lazos históricos que unen a ambas naciones.
A través de una publicación en su cuenta de X, la funcionaria envió un mensaje en el que resaltó la cooperación bilateral y expresó su deseo de continuar fortaleciendo la relación entre Honduras y Estados Unidos.
“En este 4 de julio, saludo al pueblo de los Estados Unidos en la conmemoración de sus 250 años de independencia”, escribió Mejía al inicio de su mensaje.
La designada señaló que Honduras y Estados Unidos mantienen una relación construida durante décadas sobre la base de la cooperación, el comercio, la seguridad, la defensa de la democracia y los vínculos entre ambos pueblos.
Asimismo, manifestó que esta conmemoración representa una oportunidad para reafirmar el compromiso de seguir fortaleciendo la relación bilateral con respeto y objetivos comunes.
“Que esta fecha sea también una oportunidad para reafirmar nuestra voluntad de seguir construyendo una relación bilateral sólida, respetuosa y orientada a generar más oportunidades, prosperidad y bienestar para ambas naciones”, expresó.
Mejía concluyó su mensaje deseando un “¡Feliz Día de la Independencia!” al pueblo estadounidense, sumándose a las felicitaciones emitidas con motivo de la histórica fecha.
Estados Unidos conmemora este sábado el 250 aniversario de la adopción de la Declaración de Independencia de 1776, documento que dio origen a la nación y marcó el inicio de su historia como país independiente.
La celebración, conocida como "America250" o el "Semiquincentenario", contempla una agenda de actividades en distintas ciudades del país, entre ellas desfiles, conciertos, ceremonias oficiales, exhibiciones aéreas y los tradicionales espectáculos de fuegos artificiales.
En Washington D. C., el presidente Donald Trump encabezará los actos oficiales programados para la conmemoración, en los que se prevé la asistencia de miles de ciudadanos, autoridades, veteranos de guerra y representantes de diferentes estados.
La fecha representa uno de los acontecimientos cívicos más importantes para Estados Unidos y este año adquiere un significado especial al cumplirse dos siglos y medio desde la firma de la Declaración de Independencia.