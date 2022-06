La doctora, quien también es experta en materia forense, envió un mensaje a las autoridades del MP diciendo que “de inmediato yo le digo al director de Policía, director de DPI: ‘Quiero ese dictamen en mi escritorio inmediatamente’. No vamos a tolerar bajo ningún punto que no haya justicia para los niños, si aquí hubo signos de maltrato sistemático lo tenemos que descubrir”.

Sin quitar el dedo del renglón, Villanueva exigió al MP que le comparta la autopsia porque, según ella, no es posible que se les deje por fuera en un caso emblemático.

“¿Qué va a pasar si el Ministerio Público se lo pasa a la Atic? DPI no va a poder hacer nada, que el Ministerio Público asuma su rol. Desde que yo salí del Ministerio Público creo que la prensa no le conoce la voz al director, ¿cierto? Hoy me dijo de manera inmediata el ministro ‘doctora, investigue qué está sucediendo con ese caso’. Si DPI no recibe el dictamen de esa niña a más tardar mañana vamos a actuar”, dijo.

“El Ministerio Público trabaja en concordancia cuando le conviene y cuando no le conviene. Señor director, vení, hablá, expresate, ¿o acaso tenés un bozal o te va a regañar (Daniel) Sibrián -fiscal general adjunto-? Hay que dar la cara”, agregó.