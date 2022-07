El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se refirió este día al intento fallido de hacerles juicio político a Rasel Tomé y Edgardo Casaña, diputados de Libre que aparecieron en la última Lista Engel.

Eran 86 votos los que necesitaban para admitir la solicitud y no se lograron contando únicamente con el apoyo de las bancadas del Partido Nacional y Liberal, Redondo habló sobre lo sucedido y dijo que perfectamente pudo haber denegado que se votara.

“Se dijo por parte de mentes perversas que no íbamos a meter la solicitud de juicio político. Déjeme decirle algo y es algo que no se dijo, no lo dijimos porque sino hubieran pensado que nosotros no queríamos meter la solicitud. La iniciativa del juicio político venía mal formada, es decir que no cumplía los requisitos porque hay una Ley Especial de Juicio Político, esa ley establece los causales para poder iniciar un proceso de juicio político y además no venía con otros requisitos”, comentó.

Asimismo el titular del Poder Legislativo dijo que todo fue por hacer un “show” ya que se sabía que no estaban los votos requeridos.

“Para mí era bien fácil devolver la iniciativa pero así lo sometimos a la admisión o no que era la primera parte del proceso y eso habla por sí solo, se ocupaban 86 votos para admitirlo y no se obtuvieron así que eso simplemente en mi opinión fue por hacer un show porque se sabía que no tenían los votos”.

El congresista no quiso opinar más sobre sobre el tema de Tomé y Casaña a pesar que hace unas semanas dijo que lo haría cuando la Lista Engel se hiciera oficial.

Estados Unidos oficializó la semana anterior la denominada lista Engel, en la que figuran quince hondureños señalados por presuntos delitos de corrupción, entre ellos Rasel Tomé; el también diputado Edgardo Casaña y el exministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza.

Después el Gobierno de Honduras expresó “su rechazo categórico” a la conocida “Lista Engel”.