“Pepe” Lobo sobre el juicio de JOH: “No me interesa”

El expresidente de Honduras (2010-2014), Porfirio Lobo Sosa, rompió su silencio este sábado en relación al juicio que enfrenta el también exmandatario de la nación, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico en una corte de Estados Unidos.

Lobo Sosa declaró que no ha seguido de cerca los acontecimientos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York relacionados con el caso de Hernández.

“En realidad no le he dado mucho seguimiento a lo que sucede en Nueva York con don Juan Orlando -Hernández- porque no tengo ninguna razón particular para estar muy interesado en el desenlace de su juicio”, afirmó el exgobernante hondureño.

Lobo Sosa fue enfático al señalar que no mantiene amistad ni relación alguna con Juan Orlando Hernández, por lo que no le afecta personalmente el resultado del proceso legal.

“El apoyo que se brindó a Juan Orlando en 2013 fue una decisión basada en diversas razones, incluyendo la opinión de líderes a nivel nacional”, explicó.