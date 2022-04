Juan Orlando Hernández podría enfrentar dos cadenas perpetuas en EEUU

El abogado penalista, Salomón Amador, mencionó en las últimas horas que el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, podría enfrentarse a dos cadenas perpetuas por los delitos de narcotráfico que le acusa la justicia de EEUU.

“Sin temor a equivocarme podría tener las dos cadenas perpetuas más los 30 años plus. Es muy probable poder declararse no culpable y poder negociar una pena con la Fiscalía en los Estados Unidos, pero no ‘colaborar’ así como las demás personas que han sido extraditadas”, explicó el profesional del derecho.

LEA: Ministro de Seguridad confirma que la siguiente semana entregarán a Juan Orlando Hernández

Asimismo, recordó que hay demasiada información que vincula al expresidente Juan Orlando (Hernández) en hechos constitutivos de delitos del narcotráfico que ha participado como miembro intelectual.

PROCESO DE EXTRADICIÓN

Ramón Sabillón, ministro de la Secretaría de Seguridad, afirmó ayer miércoles que el expresidente Hernández será entregado a la justicia de Estados Unidos entre el miércoles y viernes de la próxima semana.

El funcionario indicó que la decisión se debe a que actualmente hay un asueto por Semana Santa, lo que dificulta ultimar detalles para proceder con las coordinaciones ante las autoridades de Estados Unidos. Además, anunció que la siguiente semana se estarán reuniendo para organizar el traslado y posterior entrega a los miembros de la Administración de Control de Drogas (DEA), quienes trasladarán al exgobernante hacia Nueva York.

ADEMÁS: Cancillería ya recibió resolución de extradición de Juan Orlando Hernández

Sabillón también mencionó que el exmandatario “ha estado tranquilo pese a atravesar una situación difícil”, al tiempo que recordó que hay un médico que lo está revisando constantemente. Señaló también que sus abogados y familiares lo han estado visitando de acuerdo con lo parámetros autorizados y ya establecidos.

En cumplimiento al procedimiento de extradición establecido en el auto acordado aprobado por la CSJ en el año 2012, una vez que esta fue confirmada por los magistrados, el expediente fue devuelto al juez natural designado de primera instancia, quien ordenó ayer miércoles la entrega, debiendo auxiliarse a través de la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa y la Cancillería.

Mientras se concreta la entrega, para lo cual no hay un plazo establecido, la detención preventiva deberá seguirse cumpliendo en las instalaciones del Comando de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, como fue ordenado desde el pasado 15 de febrero, hasta que las autoridades hondureñas realicen las coordinaciones pertinentes con los agentes comisionados por el Estado requirente.