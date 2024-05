José Matheu: “El expresidente Zelaya me quitó” de la Sesal

“El expresidente Zelaya, porque ya no es el presidente, él fue el que me quitó, hay que decirlo así claramente”, dijo.

En relación con el plan de salud del gobierno actual, Matheu criticó la ausencia de planes para la construcción de hospitales y subrayó la importancia de la cooperación internacional, en particular con los Estados Unidos .

“Seguimos en contacto con la presidenta Xiomara, me pidió que le siguiera ayudando y le reiteré que fui leal a su mandato, pero no la dejaron mandar sola”, aseguró.

En cuanto a la controversia sobre la contratación de familiares por parte de la ministra de Salud, Carla Paredes, Matheu mostró respeto por su opinión pero discrepó en cuanto a la definición de nepotismo por parte de Paredes.

‘’Ella tiene su propia opinión, yo se la respeto, cuando trabajó como directora del Hospital de Santa Bárbara me pareció una mujer eficiente y me parecía correcta, pero en estos momentos mi definición de nepotismo no concuerda con la de ella’’.

El exministro también compartió sus preocupaciones sobre la falta de médicos especialistas dispuestos a trabajar con el Estado y la situación del Hospital Escuela, que fue devuelto a la Secretaría de Salud durante su gestión.