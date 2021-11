El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró que el próximo lunes entregarán los primeros 1,000 acuerdos de nombramiento de plazas permanentes a personal que ha estado en la primera línea de la pandemia del coronavirus.

“Recibí a líderes del sector salud que han estado en primera línea. Ya instruidos Sesal y Servicio Civil para acelerar proceso de nombramiento definitivo. El lunes entregamos los primeros 1,000 acuerdos. Es lo justo!”, escribió en su cuenta oficial de Twitter el mandatario hondureño.

“La instrucción ha sido clara para las Secretarías de Salud y de Finanzas: TODO el personal de Salud que ha trabajado en la pandemia merece su acuerdo sin distinción. No es posible que estemos en esta fecha y no se haya cumplido. Eso no puede esperar más”, agregó.