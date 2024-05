Jesús Vélez Banegas recibe el premio Álvaro Contreras

En el génesis de su discurso y entre lágrimas, Vélez Banegas dijo que “hubo un momento donde quise improvisar porque los años me dan eso al hacerlo entre personas, pero estar aquí es lo máximo que me ha pasado. Este 25 de mayo cumplimos 45 años de haber fundado el Colegio de Periodistas y no podemos olvidar las presiones a los medios o presiones a muchas personas”.

Siguió recordando a las personas que iniciaron con el CPH y pidiendo a los poderes del Estado “que respeten la libertad de expresión”.

“Rendimos homenaje a aquellos que a pesar de los desafíos, se mantienen firmes en su compromiso por informar y decir la verdad. Ser periodista en Honduras significa un camino lleno de obstáculos hasta con el peligro de perder la vida, sin embargo en una profesión noble; el comunicador no solo informa, sino que invitamos a reflexionar y dialogar”, expresó.

Siguiendo el discurso, contó que un grupo de jóvenes periodistas le preguntaron cómo había llegado a este punto de vida, respondiendo que “muchas veces me ha tocado arañar recursos”.