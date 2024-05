Objetan renovación de “lobby” en EUA

Pagar $1.6 millones, poco más de 40 millones de lempiras, por 18 meses de hacer “lobby” en Estados Unidos por la firma Arnold & Porter ha sido duramente criticado en diversos sectores en el país.

Los consultados consideran que no se han visto resultados desde junio de 2023 que se contrataron los servicios, representando un pago de $90,000 mensuales hasta diciembre de 2024.

“Estamos pidiendo transparencia porque no estamos viendo ningún resultado y se puede ver porque a la presidenta Castro no la reciben en Washington. Nosotros le hemos pedido a Hugo Llorens un informe y lo que hizo fue bloquearnos; todo ese dinero viene de los impuestos del pueblo y la pregunta es cómo se va a extender otro contrato si no se conocen los resultados”, expresó Juan Flores, presidente de la fundación 15 de Septiembre.

Graco Pérez, experto en derecho internacional, opinó que “habría que ver para qué contrataron ese servicio porque se pueden tener diferentes objetivos. Si es para tomar acciones desde Honduras que pueden molestar o causar fricción con Estados Unidos y se contrata a una persona para suavizar el efecto”.

Lester Ramírez, abogado y miembro de la sociedad civil, concluyó que “el ‘lobby’ fuerte es con la embajada de Estados Unidos y mostrar que Honduras tiene buenas relaciones con organizaciones de sociedad civil y con inversionistas, el verdadero ‘lobby’ es aquí en Honduras”.