Inauguran nueva ruta de La Ceiba a Roatán

Dream Ferries, antes Utila Dream comenzó a operar una nueva ruta entre La Ceiba y la isla de Roatán, fortaleciendo el turismo en el litoral atlántico.

Esta nueva conexión es una alternativa que tienen los turistas nacionales y extranjeros, así como los comerciantes a la paradisiaca isla.

“Esto es para continuar con la inversión en el área insular y también para satisfacer la demanda, por medio de una oferta de una embarcación de lujo donde caben más de quinientas personas y con un área VIP”, dijo Pablo Fernández, gerente de mercadeo de Dream Ferries.

El precio entre La Ceiba a Roatán y viceversa es de 800 lempiras.

Los horarios de La Ceiba a Roatán son de 8:30 a.m. y 1:30 p.m., mientras que de Roatán a La Ceiba es de 6:30 a.m. y 11:00 a.m.

En la ruta La Ceiba-Roatán y viceversa, ya opera el yate Galaxy Wave.