El IHSS sí subirá la cotización a afiliados

El desglose del incremento muestra que 14.17 lempiras corresponden al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y 19.85 lempiras al Régimen de Enfermedad y Maternidad (EM). Los empleadores también tendrán un incremento de 59.54 lempiras por cada trabajador, distribuidos en 19.84 lempiras para el IVM y 39.70 lempiras para el EM. Entre trabajadores y patronos, el IHSS recibirá 93.56 lempiras adicionales por cada afiliado al mes.

Con una base de 800,000 afiliados, esto representa ingresos extras de unos 74.8 millones de lempiras mensuales, lo que se traduce en más de 898 millones de lempiras anuales.

La noticia no cayó del todo bien a los afiliados del Seguro Social, quienes se quejan de un mal servicio y calidad de atención. Carla Hernández dijo que de los cinco medicamentos que necesitaba solo encontró dos, ya que los otros estarían en los próximos meses. “Si pago al Seguro es para llevarme lo que necesito, pero me dicen que no hay medicinas para mi artritis, y no hay personas que operen a mi esposo”, señaló inconforme la paciente.