Identidad de hondureños fallecidos en San Antonio se conocerá mañana

“Creemos que para este miércoles tendremos los resultados, si de Estados Unidos nos mandan los desconocidos que faltan mañana, creemos que en un día se puede hacer en el RNP la identificación para determinar si hay o no hondureños”, dijo.

De acuerdo a declaraciones del subsecretario de asuntos consulares y migratorios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Antonio García, hay unas ocho huellas dactilares que se están comparando con la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RNP) y en las próximas horas darán a conocer los resultados; además hoy mismo se enviará otro lote de huellas para ser analizadas si pertenecen o no a compatriotas.

Sin embargo, de acuerdo a la cantidad de víctimas que han logrado identificar México y Guatemala, la cifra de hondureños que murieron al interior del furgón no superaría los diez. De los 53 migrantes que murieron; 27 son de origen mexicano, según informó el Gobierno de ese país; también dieron a conocer que en las 53 víctimas había dos salvadoreños, pero autoridades de El Salvador no han confirmado esa información.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó el pasado domingo que se identificaron a 16 de sus connacionales, es decir, que con los seis hondureños que se han confirmaron hasta ahora la cantidad llega a 51, por lo que todavía hay dos personas que no se han podido identificar.

Al respecto el vicecanciller García dijo que se deben esperar los resultados de la identificación.

Los seis hondureños confirmados que fallecieron en el lamentable hechos son hasta ahora: Margie Paz Grajera, Alejandro Andino Caballero, Fernando Redondo Caballero, Adela Ramírez Quezada, Jazmin Bueso Núñez y Belkis Anariba.

Repatriación

Una vez que concluya la identificación de los cuerpos se procederá a repatriarlos, explicó el diplomático. No obstante, dijo que no tienen los fondos para hacer el proceso, por lo que espera que la Secretaría de Finanzas haga las transferencias para comenzar la próxima semana la repatriación.

“En este momento no hay presupuesto, si hoy estuviera listo todo no podríamos pagar a las funerarias, por que todavía no nos ha llegado el dinero de Finanzas, pero esperamos que esta semana se va a dar el dinero”, dijo.

El funcionario señaló que al menos siete hondureños han enviado datos de sus familiares que emprendieron el viaje hacia Estados Unidos con el objetivo verificar si están dentro de las víctimas.

“Hemos recibido como siete nombres de personas que dicen que posiblemente su familiar esta allí y hemos mandado esos nombres con copias de huellas dactilares a la morgue; por lo que estamos esperando de ellos respuesta”. Por su parte, el comisionado del RNP, Óscar Rivera dijo que están agilizando el proceso de identificación.