Hugo Chávez dijo “he dado mucho dinero” a Honduras, según Romeo Vásquez

Según Vásquez Velásquez, durante la visita, Chávez le confesó que había proporcionado fondos al entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, con el fin de incorporar a Honduras al proyecto del “socialismo del siglo XXI”.

“Fue a inicios de 2009 cuando Chávez vino aquí a Honduras, lo fuimos a recoger a la base aérea de Tegucigalpa y se me acercó y me saludó y casi en susurro me dijo: ‘General, yo sigo siendo militar igual que usted, lo que pasa es que estoy prestado a la política y estoy llevando a cabo un proyecto ambicioso que es el socialismo del siglo XXI’”, relató Vásquez Velásquez mientras mostraba una foto en la que aparece saludando al presidente venezolano.

El general continuó explicando que Chávez le expresó que el socialismo del siglo XXI tenía una dimensión regional y que Honduras ya formaba parte de él, gracias a los recursos que había entregado a Zelaya.

“El socialismo del siglo XXI es regional y Honduras ya es parte de él, yo le he dado mucho dinero a su comandante, al presidente Zelaya, así que espero que usted me lo apoye”, añadió Vásquez, citando a Chávez.

El exmilitar hondureño recordó que, aunque escuchó atentamente a Chávez, quedó inquieto por la dirección que el líder venezolano y el presidente Zelaya querían darle a Honduras.

“No dije nada y quedé reflexionando: ‘Hacia dónde nos lleva Chávez y hacia dónde nos lleva el presidente Zelaya’”, reflexionó Vásquez Velásquez.

Al concluir su mensaje, el general hizo un llamado al pueblo hondureño a reflexionar sobre el rumbo que toma el país bajo el gobierno de Xiomara Castro, esposa de Zelaya, preguntando si están dispuestos a permitir una transformación hacia un sistema similar al de Venezuela.

“Nosotros tenemos que estar claros que debemos luchar por nuestra libertad”, finalizó Vásquez.