Cada vez más hondureños van a El Salvador en busca de salud

Mario León reside en Santa Rosa de Copán y recuerda cómo su hija inició a temprana edad con problemas de salud que lo obligaron a buscar asistencia médica en El Salvador.

“Tuvimos ingresada a mi hija en varios hospitales aquí en Honduras y no sabían qué le provocaba altas fiebres y un síndrome convulsivo. En la desesperación salimos con ella (su hija) a San Salvador y la llevamos al Hospital de Niños Benjamín Bloom, que es nacional. Allí la atendieron y fue una buena experiencia que en otro país nos ayudaran con la salud de la niña.

Juan Carlos Aguilar, quien es paciente oncológico, relató que su salud se empezó a deteriorar rápidamente. “Visité doctores en San Pedro Sula y me practicaron una cantidad desmesurada de estudios. Durante dos meses estuve sin que me diagnosticaran, con eso creció mi angustia porque pensé que era algo fulminante lo que yo tenía porque no me decían qué tenía. Me hospitalizaron y gasté mucho dinero”.

En medio de la angustia y desesperación decidió ir al país vecino y en cuestión de un día fue diagnosticado e inició un tratamiento médico.

“Con una consulta de 50 dólares; es decir, unos 1,250 lempiras, y con ver estudios que ya me habían hecho me dieron mi diagnóstico, que es importante para poder tratarme. No es que en Honduras todo sea malo, porque hay valiosos médicos aquí. Además, encontré que el Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas es una gran institución, allí recibo mi atención ahora”.