Ley de escuchas no resolverá la inseguridad, dice el Cohep

En el documento, que consta de 25 páginas, el Cohep señaló que históricamente se ha comprobado que crear una base de datos de los usuarios de telecomunicaciones no resolverá la inseguridad que existe en el país.

Esto debido a que la filtración o acceso no autorizado a dicha información puede propiciar delitos en contra de la población por parte de la delincuencia que opera fuera y dentro de las instituciones del Estado.

Otra de las falencias encontradas es que estos artículos no indican el período de retención de esta información, así como las salvaguardas necesarias y el proceso de divulgación a las entidades correspondientes.

Acerca del artículo 20, que obliga a los extranjeros que permanezcan en el país por más de 30 días a registrar su equipo o adquirir un SIM con número nacional, indicó que es una medida que puede generar inconformidad y exceso de control para personas extranjeras, haciendo que el país no resulte atractivo.

Sobre el artículo 23, que ha generado debate desde que el proyecto llegó al hemiciclo, considera que violenta el artículo 100 de la Constitución de la República, que dice que “toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones”.

También expresa que se debe eliminar a la Secretaría de Seguridad de los artículos 21 y 23, debido a que la solicitud de bloqueo de un SIM, así como su ubicación o intervención de comunicaciones deben ser autorizados por un juez, siempre que exista una investigación en curso.

El Cohep concluye que la propuesta de redacción de la Comisión de Dictamen no fue sugerida por el Ejecutivo y tal como está redactada no debe ser aprobada en el Congreso Nacional, ya que la misma es “totalmente inconstitucional” y no resolverá la inseguridad.

Agregó que considera necesario revisar cada disposición del dictamen, para adecuarlo al artículo 100 de la Constitución y garantizar que esta información no se utilice para otros fines.